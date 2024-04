Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca (1995)

Fircyk Gucio, umilający sobie nudny pobyt na wsi, staje do walki o serce Anieli, gdy dowiaduje się, że panna go nie chce. Wytrawny uwodziciel działa metodycznie. Jeśliby jednak postąpił wbrew woli Radosta, gotów jest on wydziedziczyć bratanka